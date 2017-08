Família descobre morte de adolescente ao receber fotos do corpo pelo WhatsApp

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta em Búzio, no Rio de Janeiro, na noite dessa terça-feira (15). Os familiares de Sabrina Souza Vale, que estava desaparecida há dois dias, souberam da morte após receber fotos do corpo da garota, com dois tiros no rosto, pelo WhatsApp.

A jovem havia sido vista pela última vez em um ponto de ônibus no bairro da Rasa, de acordo com a Polícia Civil. Na ocasião, a adolescente deixou o local de moto, com um homem. Naquele mesmo dia, os contatos da garota receberam as fotos do corpo.

Publicidade

Por volta das 22h de ontem, policiais localizaram o corpo de Sabrina em uma área de mata. A Polícia Militar informou que o corpo estava na mesma posição em que aparecia nas fotos compartilhadas.

Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que agentes da 127ª DP fazem diligências para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores.