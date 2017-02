A família de Domingos Montagner voltou a usar o perfil do ator no Facebook nessa segunda-feira (30). Na rede social, os familiares agradeceram o apoio recebido após a morte do artista.

Domingos, 54 anos, morreu no dia 15 de setembro do ano passado, após se afogar no rio São Francisco, na região de Canindé, em Sergipe. Na ocasião, ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga. Eles estavam no intervalo de uma gravação de “Velho Chico”.