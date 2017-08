Fábio de Melo fala sobre síndrome do pânico: ‘tempo muito difícil na minha vida’

Padre falou sobre as cobranças por conta de sua profissão e que não quer ser visto como 'coitadinho'

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O padre e cantor Fábio de Melo falou a respeito da síndrome do pânico da qual sofre atualmente em entrevista ao programa No Ar, na Rádio Globo.

“Eu sou extremamente aberto a contar minhas fraquezas. Acabei de te dizer que estou enfrentando uma síndrome do pânico. Não tenho medo da minha humanidade, sei que sou afetivamente exigido o tempo todo, faz parte do meu trabalho, as pessoas se aproximam de mim e chegam muito afetuosas, cheias de histórias. E é claro que há um desgaste emocional natural de tudo aquilo que eu faço”, contou.

Em seguida, continuou o desabafo: “Estou vivendo um tempo muito difícil na minha vida, mas com muita disposição, também, não me sinto vítima. Não gosto desse ‘ai, coitadinho, tá cansado’. Quero continuar minha vida e fazer o que eu faço”.

Publicidade

Em um momento mais descontraído da conversa com Otaviano Costa, apresentador do programa, Fábio afirmou que enfrenta mais problemas quando faz brincadeiras ou comentários sobre futebol do que sobre religião em suas redes sociais, e brincou: “Se tem uma aliada que o diabo ganhou na vida é a internet!”.

Fonte: Estadão Conteúdo