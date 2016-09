Fã de supermercado ganha festa temática de aniversário

Uma festa de aniversário tem chamado a atenção nas redes sociais. Isso porque, a família da aposentada Ana Flora Cozer comemorou os 66 anos da mulher com uma comemoração temática retratando itens de supermercado.

De acordo com os familiares, a carioca, moradora de Copacabana, frequenta o mercado do bairro diariamente. Na festa, o “hobby” de Ana Flora foi representado por meio de encartes, cartazes com ofertas e bolo personalizado.

“Minhas filhas dizem que gosto mais do supermercado do que delas, porque sempre estou no mercado. Elas me ligam e eu sempre estou lá, então tiveram a ideia. A festa foi uma surpresa e tanto, pediram até para o locutor gravar uma mensagem para mim”, revelou ao Jornal Extra.

Segundo a aposentada, a ida ao supermercado é um momento em que ela aproveita para fazer exercícios e encontrar com os amigos.

“As mulheres de Copacabana ficaram como viúvas quando estava fechado para obras. Eu moro bem pertinho e acabo indo diariamente. É a extensão da minha casa. A gente encontra os conhecidos e faz amizade com os funcionários”, concluiu.