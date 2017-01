Explosão em lancha deixa seis feridos no Rio de Janeiro

Seis pessoas, incluindo uma criança de 11 anos e um adolescente de 14, ficaram feridos após explosão numa lancha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (7).

De acordo com informações do jornal “Extra”, o caso mais delicado é o do adolescente, que sofreu ferimentos graves e teve 70% do corpo queimado. O jovem teve de ser transferido de helicóptero para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. As outras vítimas foram levadas para o Hospital da Japuíba, em Angra. Todos os envolvidos são moradores do bairro da Barra da Tijuca, no Rio, segundo os bombeiros.

A embarcação, chamada de “João e Maria II”, teve a parte traseira destruída. Com 35 pés e capacidade para 11 passageiros e um tripulante estava ancorada no cais da marina da Ribeira, quando ocorreu a explosão.

Ainda segundo a publicação, o grupo se preparava para embarcar na lancha quando ocorreu o acidente. Bombeiros que estiveram no local foram informados de que, além dos menores, havia o pai do adolescente de 14 anos e três mulheres, de 21, 43 e 58 anos.

Os bombeiros não sabem dizer ainda o que, de fato, aconteceu. Apenas que os responsáveis pela embarcação já tinham chamado um mecânico no local antes de ter ocorrido o acidente. A documentação da embarcação queimou parcialmente.

A Capitania dos Portos também está acompanhando o caso. A lancha foi recolhida e será periciada.