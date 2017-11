Ex-padrasto confessa ter estuprado e assassinado menina de 10 anos

Robert Serejo, 31 anos, ex-padrasto da pequena Alanna Ludmilla, confessou que estuprou e matou por asfixia a menina de 10 anos. O corpo da criança foi encontrado por vizinhos no quintal da casa dela, em uma cova rasa, na manhã da última sexta-feira (3). O caso ocorreu no município de Paço do Lumiar, a 26 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão.

A informação sobre a confissão de Robert foi dada à imprensa pela polícia neste sábado (4). O homem disse que agiu sozinho durante todo o crime. Segundo a polícia, o assassino confesso disse que pulou o muro da casa da vítima e conseguiu entrar porque tinha uma cópia da chave.

Na residência, encontrou Alanna sozinha. Assustada, a menina gritou, mas ele tampou a boca dela com a mão e depois cometeu o abuso sexual, conforme informações do G1. Réu confesso, Robert ficará em isolamento no Centro de Triagem de Pedrinhas.

O homem foi preso na manhã deste sábado ao ser reconhecido enquanto estava em uma van que seguia em direção ao interior do Maranhão. Ao ser rendido por policiais, o homem chorou e tentou reagir.

Sumiço



Alanna não era vista desde a última quarta-feira (1º), quando ficou sozinha em casa enquanto a mãe participava de uma entrevista de emprego. Quando a mulher retornou, não encontrou a menina, cujo pai é um cadete do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Portas e janelas não apresentavam sinais de arrombamento.

O corpo da menina foi localizado por um vizinho, que sentiu um forte odor na região. Ela estava sob telhas e pedras, com as mãos amarradas para trás e com um saco plástico na cabeça. A mochila de Alanna, com uma agenda e uma peça íntima, foi encontrada em um terreno baldio, próximo à casa.

No dia do sumiço dela, parentes foram ouvidos, inclusive o próprio Robert, que negou envolvimento no caso. Ele não foi mais visto após deixar a delegacia.