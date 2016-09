“Eu te amo” de pai que não sabe escrever emociona internautas

Rosana Jesus

rosana.jesus@jornaldebrasilia.com.br

Uma usuária do Facebook deixou diversos internautas emocionados após uma publicação feita nesta quarta-feira (21). Na postagem, Micarla Lins divulga uma conversa com seu pai, que pede desculpas por não saber escrever. Na ocasião, o homem diz que ama a filha e pede desculpas por não saber escrever. A publicação logo viralizou e já gerou mais de 19 mil compartilhamentos .

De acordo com Micarla, ela lembrou da conversa que teve com o pai após ler a frase: “saber escrever direito não é inteligência, é privilégio”. No post, a jovem abriu o coração e contou o quanto se emocionou quando recebeu o texto do pai, mesmo sem ele saber escrever.

“Meu pai não teve uma vida nada fácil. Hoje em dia ele só sabe ler, mas não sabe escrever quase nada e isso me faz lembrar de todas as vezes que ouço piadas por coisas que estão escritas de maneira errada”, ponderou.

A jovem ainda aproveitou a oportunidade para questionar aos internautas. “Quantas vezes você já dispôs a ler para alguém? Quantas vezes você já se ofereceu para ensinar alguém a escrever?”. Como se já soubesse a resposta em negativa, Micarla alerta: “então ao invés de acharem graça toda vez que virem algo escrito errado, se lembrem de um pai pedindo perdão a filha por não conseguir falar com ela, pois não sabe escrever”.

“Que eu consiga usar do meu privilégio para o meu pai não precisar passar por esse tipo de piada. To cansada já, está na hora de vocês aceitarem que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades”, desabafou Micarla.