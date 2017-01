Eterna globeleza, Valéria Valenssa fala sobre fim de nudez em vinheta de Carnaval

A nova vinheta de carnaval da TV Globo deste ano traz a modelo Érika Moura vestida e representando além do samba outros ritmos carnavalescos. A novidade pegou todo mundo de surpresa inclusive a eterna globeleza Valéria Valenssa, que em entrevista ao jornal Extra falou sobre a mudança.

“Achei linda, mas na minha época jamais cogitaríamos mudar radicalmente a pintura. Pensávamos que, em time que está ganhando, não se mexe” disse a morena, responsável por ocupar o posto de musa do carnaval da Globo em 1990, onde permaneceu por quinze anos.

Valéria, que atualmente está longe da passarela do samba, concorda com a novidade e diz que a mudança é bem radical, porém aprovada. Ela ressalta também que os tempos mudam e que e o carnaval precisava se atualizar também. “A plástica do carnaval em si, foi mudando, para mostrar, de fato, o que é a cultura do nosso carnaval. Se eles perceberam isso nessa vinheta, e se houve essa mudança tão radical, é que eles também estão buscando acompanhar essas mudanças. Os tempos são outros” explica.

Valéria revela ainda que a ideia de mudar radicalmente a vinheta não é de agora, mas desde os tempos em que fazia parte do projeto.

“Quando eu deixei de fazer a Globleza, uma das sugestões da equipe era que mudasse todo o visual da nova Globeleza para evitar comparações com a antiga. Depois de muito tempo, eu vejo que eles, finalmente, conseguiram fazer isso” brinca.

Perguntada se ela pretendia voltar ao carnaval: “Já estou em outra há muito tempo. Esse é um período em que tiro férias, viajo e curto minha família, os meus filhos… Para tudo há um tempo na nossa vida” finaliza.