Estudantes secundaristas ocupam prédio da Presidência na Paulista

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Estudantes secundaristas que participavam de um protesto contra o corte de verbas para a educação ocuparam o escritório da Presidência da República em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a entrada dos alunos no prédio localizado no número 2.163 da Avenida Paulista, na região central de São Paulo, aconteceu por volta das 17h20.

Agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) bloquearam um dos acessos ao edifício e, às 19h30, negociavam com os estudantes a desocupação do local.

No Facebook, o movimento OcupaUnifesp, formado por alunos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), afirmou que o protesto no escritório da Presidência é contra o “desmonte da educação pública”. Segundo o grupo, os policiais estão pressionando os estudantes a deixar o prédio.

Fonte: Estadao Conteudo