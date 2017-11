Estudantes de BH aprovam mudança nas datas de prova do Enem

Estudantes de Belo Horizonte aprovaram a mudança nas datas das provas do Enem, que este ano serão aplicadas em dois domingos, 5 e 12 de novembro.

As irmãs Tayanara Tayane, de 24 anos, e Taylana Tayamara, 22, afirmam que, assim, têm mais tempo para estudar. “É uma semana a mais para a gente ver as matérias”, diz Tayanara. “Fica menos corrido”, afirma Tayalana.

As duas fazem provas no campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) no bairro Coração Eucarístico. Tayanara quer usar o Enem para tentar uma vaga para o curso de Direito Internacional, em uma universidade de Portugal. Tayalana faz pedagogia e quer usar o teste para conseguir uma bolsa integral. As irmãs já fizeram o Enem em anos anteriores.

Fonte: Estadao Conteudo