Estradas de SP têm tráfego livre nesta tarde de quarta-feira

O tráfego de veículos flui normalmente em praticamente todas as rodovias que cortam o Estado de São Paulo neste fim de tarde de feriado pela Independência do Brasil. O único ponto de congestionamento vai do km 208 ao km 207 da Presidente Dutra, no sentido do Rio de Janeiro. Conforme a concessionária que administra a via, o trecho, no município de Seropédica, tem excesso de veículos.

Como o feriado caiu em uma quarta-feira, o total de motoristas que deixaram a capital rumo ao interior ao litoral foi menor. Rodovias como Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeiras, além do Sistema Anchieta-Imigrantes, não registram pontos de parada.

Fonte: Estadao Conteudo