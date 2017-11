Especialista explica como clima pode ajudar no emagrecimento

Tweet no Twitter

Para bons resultados em planos alimentares, o metabolismo aparece como um dos termos mais importantes a ser trabalhados em uma dieta. Normalmente, ele é um conjunto de alterações e reações químicas que, por consequência, ajudam no rendimento rotineiro. Devido ao período da seca, nosso corpo pode reagir de diversas formas. Entre elas o emagrecimento, pois o mesmo depende do status do metabolismo.

O Dr. Júlio Cézar Ferreira, especialista em endocrinologia, explica que dependendo da demanda do paciente, é possível a mudança climática influenciar no processo metabólico. “Nos casos de alterações de temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, o organismo funciona de forma a reter ou perder energia no sentido de manter a temperatura”, destaca.

Segundo o especialista, um exemplo de consequência é a sensação térmica em mulheres na menopausa. Pois a adaptação não é apropriada, podendo aumentar as ondas de calor. “Pacientes com hipotireoidismo apresentam sintomas mais intensos com mudanças climáticas também”, explica. De acordo o endocrinologista, as manifestações sintomáticas são desde fadiga, dificuldade de praticar atividade física, rugosidade, constipação até secura na pele.

Como evitar as mudanças

De acordo com o médico, deve-se atentar às alterações com um acompanhamento endocrinológico e metabólico, que consiste nas dosagens hormonais e avaliação do metabolismo por meio calorimetria indireta. “Após tal assistência, o essencial é manter uma alimentação saudável. Ou seja, o paciente deve seguir um plano alimentar rico em nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, entre outros, para que o corpo responda às mudanças climáticas ou qualquer outra influência, como o estresse, que também induz um metabolismo alterado”, finaliza.

A nutricionista Keila Dias também aconselha que toda dieta deve conter pelo menos a ingestão de dois litros de líquidos por dia, de frutas como melão, melancia, abacaxi, laranja, maçã e mexericas. “Deve-se evitar também refeições com grandes porções, pois com quantidades menores, a digestão é mais fácil”, explica a nutricionista. Além disso, deve existir um controle de sal e temperos sintéticos, optando sempre por especiarias naturais como cebola, alho, pimenta de cheiro, manjericão, entre outros. Alimentos e bebidas açucaradas também podem atrapalhar um bom rendimento alimentar.