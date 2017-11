Enem 2017 começa neste domingo

Mais de 6,7 milhões de brasileiros estão inscritos para participar da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2017, a prova estreia em novo formato, com aplicação dividida em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, 1.725 municípios brasileiros receberão o exame.

Neste ano, a redação passará a ser aplicada no primeiro dia do exame, neste domingo, 5, juntamente com as provas de Linguagens, Códigos e sua Tecnologia e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração máxima de 5 horas e 30 minutos. No domingo seguinte, dia 12, será a vez dos participantes responderem a questões de Ciência da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração máxima de 4 horas e 30 minutos.

Pela primeira vez, a prova será personalizada com o nome e o número de inscrição do participante. O local e o endereço da prova podem ser consultados pelo aplicativo do Enem e pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes que precisarem de atestado de comparecimento deverão imprimir a declaração no site do exame e colher a assinatura do coordenador do local.

Horário

Como em edições anteriores, a programação do exame é regulada conforme o horário de Brasília. O Inep alerta para os participantes ficarem alertas ao fuso dos Estados em que prestarão o exame. Confira:

Abertura dos portões: 12 horas

Fechamento dos portões: 13 horas

Início das provas: 13h30

Permissão de saída: a partir das 15 horas e 30 minutos

Término da prova do dia 5/11: 19 horas

Término da prova do dia 12/11: 18 horas

Documentação

É obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho ou carteira de reservista; não serão aceitas cópias autenticadas. Caso o candidato tenha a documentação furtada ou roubada antes da prova, poderá apresentar um boletim de ocorrência registrado em até 90 dias.

Material

Os únicos tipos de canetas permitidas são as de corpo transparente e tinta preta.

Eliminação

O edital prevê a eliminação de candidatos que portarem alguns dos seguintes materiais durante a aplicação do exame. No local de prova, os objetos proibidos devem ser guardados em um envelope porta-objeto, que poderá ficar embaixo da cadeira do participante. É vedado o uso de:

– caneta não transparente, lápis, borracha e lapiseira;

– boné, chapéu, gorro e outros acessórios de chapelaria;

– celular, tablet, pen drive, calculadora e outros tipos de equipamentos eletrônicos;

– fone de ouvido;

– óculos escuros.

Redação

Ela será aplicada neste domingo, dia 5 de novembro. Confira abaixo as indicações do Inep para não zerar a prova:

– não fuja do tema proposto;

– respeite os direitos humanos (o ministro da Educação, Mendonça Filho, reiterou a regra, que é alvo de contestação na Justiça);

– escrever menos de oito linhas;

– fazer desenhos;

– utilizar uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativo-argumentativo.

Fonte: Estadao Conteudo