Encontrada jovem de 19 anos que desapareceu após ir ao Enem

A estudante Mariana Vakahara, de 19 anos, foi encontrada no fim da manhã desta segunda-feira, 6, após ter sumido no início da tarde de domingo, 5. O desaparecimento da garota foi percebido pela família apenas no fim da tarde, pois ela estava inscrita para participar do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no campus Paraíso da Universidade Paulista (Unip), na zona sul da cidade de São Paulo.

Familiares informaram que a garota foi encontrada em Campos do Jordão, mas não deram detalhes sobre o que ocorreu. Segundo o pai de Mariana, Eduardo Vakahara, a família teve um “palpite” que a jovem poderia ter ido para a cidade do interior paulista. “Todos os anos, nós passamos alguns dias em Campos (do Jordão). É a nossa viagem preferida em família e ela sempre falou que gostaria de morar por lá”, comentou ao jornal “O Estado de S. Paulo”.

A família não comentou sobre o estado de saúde e as circunstâncias do desaparecimento. “O alívio daquela sensação horrível é imensurável. Vou só confortá-la adequadamente”, completou o pai. Nas redes sociais, Carolina Naomi, irmã da jovem, agradeceu aos amigos e internautas que contataram a família. “Agradeço o apoio e o carinho de todos em busca de minha irmã. Peço desculpas por não conseguir explicar exatamente o que aconteceu. Ainda não tenho as informações certas”, escreveu no Facebook.

O desaparecimento de Mariana chegou a ser registrado no 78º Distrito Policial (DP Jardins). Por meio da assessoria de imprensa, a Unip afirma estar à disposição para colaborar com as autoridades e relatou ter permitido que a família da garota tivesse acesso às câmeras de segurança do campus Paraíso.

