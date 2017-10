Empresário de merda: vendedor de estercos faz sucesso na web com slogan inusitado

A iniciativa do representante comercial Paulo Silvestre, que trabalha com esterco aviário há oito anos em Bauru, São Paulo, foi parar nas redes sociais e está fazendo muito sucesso. Autêntico, o homem se apresenta como Paulo Bosta, o empresário de merda.

Segundo Paulo, a ideia surgiu há quase dois anos, mas só agora o caso repercutiu. Um amigo fez uma foto do cartão de visitas dele e publicou em um grupo no WhatsApp. A imagem rodou o mundo e Paulo começou a receber ligações até de Portugal e da França. As pessoas estão curiosas para saber da veracidade do caso.

Ao G1, o empresário explicou que trabalhar com estercos é difícil por conta da ampla concorrência, e que, por isso, é preciso procurar um diferencial para chamar a atenção do público. Estudantes de marketing também chegaram a procurá-lo para elogiar a criatividade. E a repercussão foi positiva. Agora, Paulo estuda ampliar os negócios.

“Tem um pessoal de Portugal interessado, mas estou vendo a questão de logística, exportação. Atualmente eu vendo para um raio de 200 km aqui da região de Bauru e também em Minas Gerais, mas estou recebendo muitas ligações, tem um pessoal de Manaus interessado também. Fui até buscar orientação com o pessoal do Sebrae sobre isso e eles elogiaram a criatividade também, disseram que eu criei uma grife”, contou ele ao G1.