Empresária acusa motorista do Uber de sequestro no Rio de Janeiro

Uma empresária de 26 anos, que preferiu preservar sua identidade, acusa um motorista do Uber de sequestro na tarde da última quarta-feira (4). A moradora de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, no Rio de Janeiro, relatou que o crime aconteceu depois que ela embarcou no veículo com a filha de seis meses, na Avenida Roberto Silveira. A vítima é empresária no ramo de eventos e estava com a quantia de R$ 12 mil, que foi levada pelo motorista. O valor, segundo ela, seria usado para pagar os fornecedores de sua empresa. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.

De acordo com vítima, ela solicitou o serviço e, após certo período, o homem mudou o trajeto e disse que a mulher iria para onde ele quisesse. A empresária contou que o motorista seguiu para a ponte Niterói, onde pegou o celular dela e apontou uma arma em direção ao seu rosto. Ao pegar o celular, o homem cancelou a viagem.

Ainda com o celular da mulher, o motorista teria enviado uma mensagem para familiares, alegando que estava com as duas: “Promoção família. Passo a loirinha e a pequena por R$ 24 mil. Na Serra até às 22h. Na moral sem cana”.

Sem obter resposta, então, o motorista teria pegado a bolsa dela e encontrado o dinheiro. Em seguida, informou a empresária, ele seguiu para a Catedral de Petrópolis e a abandonou. Depois, ela entrou em contato com a família. A mulher foi ajudada por uma amiga que mora na cidade e a levou para prestar queixa na 105ª DP (Petrópolis), onde o caso foi registrado.

A assessoria do Uber não se pronunciou sobre o caso. As informações são do jornal Extra.