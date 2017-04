Em vídeo, Ivete usava soro fisiológico no nariz, diz assessoria

A cantora Ivete Sangalo viu-se em meio a uma polêmica nessa quarta-feira (6) após um vídeo repercutir na internet. Nas imagens, a cantora aparece tirando um objeto branco de um copo e passando no nariz. Alguns fãs mais criativos chegaram a cogitar a possibilidade de uso de drogas.

No entanto, a assessoria da baiana explicou o que de fato aconteceu. “Trata-se de um show recente em Salvador, com transmissão do Multishow. O copo continha soro fisiológico, indicado pela fonoaudióloga da artista. Auxilia na melhora da performance vocal. Isso é uma forma rápida de hidratar as mucosas responsáveis pela produção da voz”, diz.

O registro em vídeo foi feito pouco antes de Ivete subir ao palco, em uma apresentação transmitida ao vivo pelo Multishow, em 18 de setembro.