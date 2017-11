Em mensagem, namorado de jovem morta após oferecer carona por WhatsApp pediu para ela tomar cuidado

Em uma conversa no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, o namorado da radiologista Kelly Cristina Cadamuro, 22 anos, encontrada morta ontem (2) após oferecer carona, pediu para que a jovem tomasse cuidado. O casal estava junto há dois anos e planejava se encontrar para comemorar o aniversário da mãe do rapaz.

Marcos Antônio da Silva, 28, demonstrou preocupação enquanto conversava com a companheira. Na última conversa entre os dois, na noite de quarta-feira (1º), Kelly disse para marcos que a menina, que também iria pegar carona, desistiu e que apenas o “rapaz” iria. A última mensagem da jovem foi às 19h24, quando ela dizia que estava abastecendo o carro.

Cerca de uma hora depois da conversa, Marcos voltou a falar com Kelly, entretanto, não obteve resposta. Esta foi a última vez que o casal conversou. Segundo informações da polícia, três homens foram presos suspeitos de participarem do crime. Um dos detidos é o suposto homem que estava com a jovem no carro.