Após realizar uma cirurgia para combater a diabetes e emagrecer muito, Romário se tornou alvo de diversas críticas. Dessa vez, no entanto, o “baixinho” voltou a ser destaque nos jornais ao publicar, nessa quinta-feira (26), uma foto curtindo com os filhos em búzio, na Região dos Lagos.

Na ocasião, o ex-atacante publicou uma foto no seu Instagram com a legenda “Já estamos”. No registro aparecem seus filhos Raphael, Daniele, Ivy, Isabela e Mônica.