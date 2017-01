Em entrevista, Ticiane Pinheiro afirma já ter sido traída por Roberto Justos

Tweet no Twitter

Em um clima bem descontraído, Ticiane Pinheiro fez revelações picantes ao canal “Hotel Mazzafera”, apresentado por Matheus Mazzafera. Durante a gravação, a apresentadora revelou que já foi traída pelo ex-marido Roberto Justos, atualmente casado com a modelo Ana Paula Siebert.

“Fui traída. Não peguei no flagra, mas pelas circunstancias e por toda a história a gente sabe que foi traída, mulher é esperta, sensitiva”, revelou Ticiane.

Ao longo do programa, a estrela participou de um jogo em que tinha que escolher se responderia a uma pergunta ou comeria iguarias consideradas “diferentes”. Durante o jogo, para evitar experimentar um pedaço de pé de porco, a apresentadora revelou ainda que o ex-namorado César Tralli combinou mais com ela na cama do que Roberto Justus.