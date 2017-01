Em dia ensolarado, paulistanos curtem aniversário de SP com shows e circo

Após vários dias de chuva, os paulistanos puderam comemorar o aniversário da cidade em um dia ensolarado, com shows, apresentações culturais e atividades ao ar livre nas ruas fechadas para carros, como a Avenida Paulista.

Uma das atrações que mais atraiu curiosos foi uma maratona de circo realizada no vão livre do Masp. “Sou ator, só que agora, com a idade, não estou atuando tanto, mas gosto muito de ver esses espetáculos para todo tipo de público. Me divirto”, diz Euripedes Ponce, de 76 anos, morador de Campos Elíseos, no centro. “Vim para a Paulista de manhã mas ameaçou uma chuvinha e voltei para casa. Quando vi que o tempo firmou, voltei”, conta.

Quem também aproveitou o sol para sair de casa e curtir as atrações da Paulista foi o empresário Thiago Saldanha, de 30 anos, que levou os afilhados Nayara, de 16 anos, e João Miguel, de 7 meses, para ver as apresentações circenses. “Viemos para o shopping para ir ao cinema mas quando vimos todas essas atrações, resolvemos aproveitar”, diz ele.

“Apesar de ser pequenininho ainda, o João adora uma agitação, então ele está curtindo”, conta Nayara.

Mesmo quem não se interessava por nenhuma das atrações do aniversário de São Paulo foi até a Paulista para aproveitar o feriado ensolarado. Ao longo da avenida era possível ver muitas pessoas andando de bicicleta e skate, um flash mob e até uma batalha de espadas de brincadeira.

“A atividade é simular uma guerra de espadas como as da época medieval. Costumamos fazer todo fim de semana no Parque Ibirapuera, mas como a Paulista está fechada, viemos para cá”, conta o estudante Felipe Castellano, de 22 anos.

No palco montado na Chácara do Jóquei, no Butantã (zona oeste), o destaque ficou por conta do show Baile do Simonal, que trouxe músicas do artista interpretadas pelos filhos, Max de Castro e Wilson Simoninha, com a participação de Sandra de Sá.

Centenas de famílias, grupos de amigos e casais curtiram a apresentação, que apesar de não estar lotada, empolgou os presentes.

“Somos suspeitos para falar porque adoramos o som deles. A parte alta foi a participação da Sandra de Sá. Ela tem uma energia incrível”, diz a enfermeira Cleonice Fernandes, de 63 anos, que foi ao show com seis sobrinhos, alguns moradores de Osasco e Diadema.

