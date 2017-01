Em busca de emprego, mulher faz anúncio em site e sofre assédio sexual

Uma jovem foi vítima de assédio sexual ao publicar o seu currículo no site “OLX”, plataforma de compra e venda que também conta com uma área para procurar emprego. Marcelle Magalhães usou sua página pessoal no Facebook para denunciar o ocorrido e desabafar. “Para o meu espanto em menos de 10 horas mais de 20 homens me convidaram para serviço de acompanhante, massagista, programa, massagem com os pés, sexo sem compromisso, oral, secretaria carinhosa e mais outros ‘trabalhos’ inacreditáveis”, contou.

Na publicação, Marcelle ainda colocou os prints das mensagens que recebeu. “Qual a dificuldade de vocês em entender que mulher não é brinquedo? Que não estamos dispostas a servir vocês?”, ponderou a jovem.

Após a repercussão do caso, diversas mulheres relataram ter passado por experiências parecidas com a de Marcelle. A OLX foi procurada e afirmou estar ciente do problema e já ter banido os usuários abusivos. A empresa também disse estudar mudanças pra evitar que esse tipo de caso ocorra novamente.