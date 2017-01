Tweet no Twitter

Foragido das autoridades brasileiras desde a deflagração da Operação Eficiência na quinta-feira, 26, o empresário Eike Batista está a caminho do Brasil para se entregar à Polícia Federal. A informação foi revelada pela GloboNews.

A previsão é que o ex-bilionário pouse no Aeroporto Internacional do Galeão às 10h30 desta segunda-feira, 30, vindo de Nova York. Ele chegou aos Estados Unidos no dia 24.

Fonte: Estadao Conteudo