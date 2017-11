Educação de surdos no Brasil é tema da redação do Enem 2017

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 é “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. O tema foi revelado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) no Twitter, logo no início da tarde deste domingo (5).

Os participantes do #Enem2017 farão redação sobre “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. https://t.co/Y2aIOfvV4r Publicidade — INEP (@Inep_Imprensa) 5 de novembro de 2017

Os portões dos locais de prova foram fechados às 13h. Os estudantes começaram a responder o exame às 13h30. Mais de 6,7 milhões de brasileiros estão inscritos para participar da edição deste ano. Em 2017, a prova estreia em novo formato, com aplicação dividida em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, 1.725 municípios brasileiros receberão o exame.

Confira os temas da redação do Enem de anos anteriores

– 1998: Viver e aprender

– 1999: Cidadania e participação social

– 2000: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

– 2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

– 2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

– 2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo

– 2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação

– 2005: O trabalho infantil na sociedade brasileira

– 2006: O poder de transformação da leitura

– 2007: O desafio de se conviver com as diferenças

– 2008: Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar

– 2009: O indivíduo frente à ética nacional

– 2010: O trabalho na construção da dignidade humana

– 2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

– 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21

– 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

– 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

– 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

– 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil