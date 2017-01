Eduardo Costa ainda não pagou Ferrari que comprou de Gusttavo Lima

Tweet no Twitter

O cantor sertanejo Eduardo Costa comprou a Ferrari de Gusttavo Lima. No Instagram, o cantor ostentou uma foto com a nova aquisição avaliada em R$ 2 milhões.No entanto, Eduardo disse que ainda não quitou a compra com o amigo.

“Tô devendo essa Ferrari toda, metade para o Gustavo Lima e a outra metade pro banco”, disse.

Eduardo contou que Gusttavo Lima comprou dele um avião, que ainda não foi pago. “Pior tá o Gusttavo, que a partir de hoje me deve metade de um avião e a outra metade para o banco kkkk. Dinheiro nóis não tem, mas dívida nós tem com força. Aooooo trem rumado”, escreveu.