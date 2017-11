É o Tchan é investigado por placas de “ordinária” e “inocente” em banheiros de show

O grupo “É o Tchan” está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia por placas colocadas nos banheiros dos ensaios da banda, no Clube Espanhol, em Salvador. O banheiro feminino estava identificado com a placa “ordinárias” e o masculino com “inocentes”. As palavras remetem a bordões do vocalista cumpradre Washington. A assessoria do grupo ainda não comentou o assunto.

A promotora Lívia Santana instaurou um procedimento de ofício após tomar conhecimento do caso pelas redes sociais. De acordo com o Ministério Público, a promotora irá expedir uma recomendação para a retirada permanente das inscrições dos banheiros.