Duas pessoas são presas com cartões falsos na estação Barueri da CPTM

Duas pessoas foram presas na quarta-feira, 7, na estação Barueri da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pela venda clandestina de passagens. Os golpistas foram flagrados por integrantes da São Paulo Transporte (SPTrans) que atuam no combate a fraude do Bilhete Único.

Com as duas pessoas presas, a polícia apreendeu 11 cartões de Bilhete Único com créditos que somavam R$ 2 mil.

Este tipo de fraude é muito comum na estação Barueri da CPTM. Sem nenhum tipo de constrangimento, jovens liberam a catraca para passageiros que pagam R$ 3 pela passagem clandestina. Eles realizam a cobrança nas escadarias e depois entram na estação.

Em 12 de maio, a reportagem da ‘Blitz Estadão’ flagrou na entrada da Estação Barueri da CPTM, vendedores ambulantes anunciando: “Passagem na promoção por R$ 3, mais barato que na CPTM (Vendido a R$ 3,8).”

Em nota, enviada em maio, a CPTM esclareceu que a equipe de Segurança realiza fiscalizações no limite das dependências da CPTM e nas linhas de bloqueios (catracas) das estações, visando evitar irregularidades que possam ser cometidas, inclusive no uso de bilhetes. Na área externa das estações, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública.

A CPTM também informou que está colaborando com as autoridades policiais, responsáveis pelas investigações desse tipo de fraude. Inclusive, a SPTrans que é a gestora do Bilhete Único também está envolvida no combate às fraudes do BU.

Atualmente, 75% dos usuários acessam o sistema de forma autônoma, utilizando cartões do Bilhete Eletrônico sem a necessidade de passar pelas bilheterias das estações.

