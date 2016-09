DOU publica lei com prorrogação do Programa Mais Médicos

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 13, traz publicada a Lei 13.333/2016, que prorroga o Programa Mais Médicos. O texto foi sancionado nesta segunda-feira, 12 pelo presidente Michel Temer e amplia por três anos o prazo para que médicos estrangeiros possam trabalhar no País por meio do programa sem revalidar o diploma obtido em outro país. A norma publicada hoje no DOU também estende por três anos o visto temporário concedido aos médicos intercambistas inscritos no programa do governo federal.

Fonte: Estadao Conteudo