Doria ironiza Lula em evento: ‘maior cara de pau do Brasil’

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), aproveitou a terceira ação do Cidade Linda para alfinetar o ex-presidente Lula. Na manhã deste sábado, 14, Doria chamou o ex-presidente de “o maior cara de pau do Brasil”.

O programa faz parte do projeto de zeladoria da gestão tucana na capital. Vestido com a uniforme de operário, Doria plantou mudas e limpou grafites na Avenida 23 de Maio.

“Essa é uma muda de pau-brasil. Vou dedicar o plantio dessa muda ao Lula, Luís Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil. Presente para você, Lula.” disse o prefeito sob aplausos. A declaração foi filmada pela equipe do prefeito e divulgada por Doria em sua página no Facebook.

Fonte: Estadao Conteudo