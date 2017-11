Dodge discute violência no Rio com grupo que investigará crimes federais

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reuniu-se nesta segunda-feira, 6, no Rio de Janeiro com os integrantes do grupo de trabalho criado em 25 de outubro para combater a violência no Estado.

Segundo Dodge, o objetivo da reunião foi operacionalizar o grupo, que vai investigar os crimes federais envolvidos na criminalidade do Rio, como tráfico de armas e drogas e lavagem de dinheiro. “Um dos objetivos é investigar como as armas chegam ao Estado do Rio”, afirmou a procuradora-geral. “O foco são os crimes que competem à Justiça Federal. Se a investigação indicar que há conexão entre crimes de âmbito federal e estadual, estes também passam à competência federal”, disse Raquel Dodge.

A procuradora-geral teve outras duas reuniões nesta segunda-feira no Rio, uma com os chefes da Procuradoria da República no Estado do Rio e outra com responsáveis pela Operação Lava Jato no Rio.

Na noite desta segunda-feira, ainda no Rio, Raquel Dodge participa da cerimônia de entrega do 6º Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos, concedido pela Associação de Magistrados do Estado do Rio (Amaerj).

