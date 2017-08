Deslizamento de terra e enchentes matam 200 mortos na capital de Serra Leoa

Fortes chuvas provocaram enchentes e um deslizamento na capital de Serra Leoa, Freetown, que mataram pelo menos 200 pessoas. Pessoas cavavam em meio à lama em busca de parentes e um necrotério trabalhava acima de sua capacidade máxima na cidade.

Havia corpos espalhados no chão do necrotério, disse Sinneh Kamara, técnico no local, que faz parte do Connaught Hospital, em entrevista à televisão estatal. “A capacidade do necrotério é pequena para tantos cadáveres”, relatou. Kamara pediu que o Departamento de Saúde envie mais ambulâncias e disse que o local onde trabalha possui apenas quatro delas.

A televisão estatal de Serra Leoa interrompeu sua programação normal para mostrar imagens de pessoas que tentavam salvar as vítimas. Outros levavam corpos em sacos de arroz até o necrotério.

Autoridades disseram que militares foram enviados para ajudar na operação de resgate em andamento.

Muitas áreas empobrecidas da capital de Serra Leoa ficam próximas do nível do mar e têm sistemas ruins de drenagem, o que exacerba as enchentes durante a temporada chuvosa no oeste da África. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo