Deslizamento de terra deixa 4 feridos na zona sul de São Paulo

Um deslizamento de terra deixou quatro pessoas feridas e dezenas desabrigadas no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 19. Ao menos duas casas foram atingidas e seis imóveis ficaram interditados. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, mas não tiveram ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros levou ao menos seis viaturas para atender a ocorrência. A Prefeitura de São Paulo informou que “geólogos e engenheiros acompanham a ocorrência e adotam providências técnicas para que não ocorram novos deslizamentos na área”.

Segundo o governo municipal, agentes da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social fez cadastramento das famílias e distribuiu 185 colchões, 185 cobertores e 50 cestas básicas. Foi oferecido encaminhamento para um centro de acolhida, mas as famílias não quiseram.

Emergência

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) homologou decreto de situação de emergência em dois municípios do Estado – Tatuí e Francisco Morato, na região metropolitana, em publicação no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 20. A situação é válida por 180 dias.

As chuvas intensas deixaram cidades alagadas e desalojaram famílias, entre a noite de domingo, 15, e a madrugada de segunda-feira. Houve queda de barrancos e duas rodovias ficaram parcialmente interditadas.

Fonte: Estadao Conteudo