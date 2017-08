Depois de ‘puxão de orelha’ do Detran, Neymar posta vídeo com cinto de segurança

Depois de levar uma “bronca” do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), o jogador de futebol Neymar Jr. publicou um novo vídeo nas redes sociais em que aparece em um carro com o cinto de segurança.

O craque havia publicado, na semana passada, no Instagram, um vídeo que aparecia jogando com amigos no banco de trás de um carro. Todos estavam sem proteção – o que motivou uma publicação crítica do Detran.

Nesta segunda-feira, 14, porém, o Detran destacou a boa prática de Neymar Jr. “Ontem foi dia de chaleira, chapéu, drible e, claro, gol do menino Neymar Jr. na estreia pelo PSG – Paris Saint-Germain. E hoje nem tem jogo, mas ele já marcou outro golaço (e fez questão de mostrar)”, publicou a página do órgão.

Não foi a primeira vez que o Detran usa as redes sociais para dar um puxão de orelha em famosos. Em julho, a página questionou de forma bem humorada a postura do cantor Luan Santana ao volante. O músico usava o celular para gravar um vídeo enquanto dirigia.

A mistura de celular e direção também rendeu uma bronca à apresentadora Angélica, que apareceu em no programa Estrelas, da TV Globo, dirigindo e conversando pelo smartphone. E o uso incorreto do cinto pela apresentadora Patricia Abravanel foi criticado pelo órgão no mês passado.

Fonte: Estadao Conteudo