Delivery de cervejas é opção para amantes da bebida

- Cervejaria Ambev investe em inovações focadas no consumidor com portais e aplicativos cervejeiros- Novas opções de venda visam ampliar a comodidade dos clientes

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Brahma, Skol e Antarctica, oferece canais de venda online para amantes de cerveja. Com foco na ampliação da comodidade do seu consumidor, a cervejaria desenvolveu iniciativas de delivery que possuem uma ampla carta de opções, perfeitas para quem quer desfrutar da bebida sem precisar sair de casa.

Uma ótima alternativa para quem buscar cerveja rápida e gelada é o Zé Delivery, um serviço que entrega cerveja gelada em até 1 hora, até mesmo durante a madrugada, com o mesmo preço dos supermercados. Para atender com tanta agilidade, o ponto de venda mais próximo do local do pedido é acionado e se mobiliza para fazer a entrega. Os pedidos podem ser feitos de qualquer computador e celular aqui.

Seu portfólio conta com as principais marcas de cerveja da Ambev, além de outras bebidas alcoólicas, refrigerantes e energéticos. Além disso, o Zé Delivery permite a troca de embalagens retornáveis sem sair de casa, o que pode deixar o preço final da cerveja até 30% mais barato. O serviço está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte e pode ser acessado em celulares de qualquer sistema operacional.

Além do Zé, outra excelente opção é o Empório da Cerveja, uma loja especializada na venda de um amplo portfolio de cervejas especiais e acessórios como taças, baldes e outros itens cervejeiros, para garantir que não falte cerveja e nem infraestrutura para explorar o mundo das cervejas. Com um portfolio de mais de 345 rótulos e mais de 75 estilos, o site oferece ainda clubes de assinatura que potencializam a exploração do mundo cervejeiro, seja com o Desbravadores, o clube de curadoria de cervejas artesanais pelo melhor preço do mercado, seja com o Wäls Mad Lab, um clube de cervejas e experiências inéditas, desenvolvidas especialmente pelos nossos amigos mineiros para os sócios dessa grande comunidade cervejeira. As entregas podem ser feitas em todo o país e os pedidos devem ser feitos pelo portal.

“Esses serviços buscam oferecer uma boa experiência de consumo aos mais diferentes perfis, com opções para todos os gostos. Atender bem o consumidor é o que norteia todas as etapas do nosso negócio. Nesse caso, nosso foco foi a comodidade daqueles que querem aproveitar uma cerveja no conforto de casa”, afirma Leonardo Longo, gerente de comércio eletrônico da Ambev.

Sobre a Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.

Só em 2016, a cervejaria investiu cerca de R$2 bilhões no país. Mas também quer deixar um legado além dos investimentos. Para isso, conta com uma ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.