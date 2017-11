Criminosos fazem 30 reféns em assalto a Correios em Santa Bárbara d’Oeste

Cinco homens armados renderam cerca de 30 clientes e funcionários durante assalto a uma agência dos Correios, na região central de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, por volta das 10 horas desta quarta-feira, 1º de novembro. O bando anunciou o assalto e trancou a porta da agência, mantendo o grupo de pessoas, entre elas mulheres e idosos, sob a ameaça das armas.

Acionada, a Polícia Militar cercou o prédio com um grande aparato de viaturas. A Rua Dona Margarida, onde fica a agência, foi interditada. Um helicóptero da PM passou a sobrevoar a área.

Um oficial da força passou a negociar com os criminosos. Eles exigiram a presença da imprensa para seguir com as negociações. Após uma hora e meia de negociação, os bandidos começaram a libertar os reféns. Os idosos e as mulheres saíram primeiro. Uma mulher passou mal e, ao sair, precisou receber atendimento médico.

Após a libertação dos reféns, os criminosos foram saindo da agência com as mãos para cima. As armas que estavam com os assaltantes foram depositadas em um gramado, na frente da agência. De acordo com a PM, três suspeitos se entregaram, mas outros dois suspeitos acabaram escapando pelos fundos da agência. Eles ainda estão sendo procurados.

Em nota, os Correios confirmaram o assalto à agência de Santa Bárbara d’Oeste, mas destacaram que ninguém ficou ferido. “Os empregados vítimas da ocorrência estão recebendo acompanhamento psicológico, com orientação e direcionamento para tratamento (psicoterapia), conforme o caso. A ocorrência está sendo apurada pela Polícia Federal”, diz o texto. “A área de segurança dos Correios está em constante contato com as autoridades policiais, fornecendo dados, informações e imagens de elementos que praticam ações criminosas em suas unidades.”

Ainda segundo a nota, a agência permanecerá fechada para apuração interna. “Até sua reabertura, recomendamos, como alternativa de atendimento, a agência de correio franqueada Tivoli, localizada na Rua do Osmio, 699”, encerra.

Fonte: Estadao Conteudo