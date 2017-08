Criança morre após ser atropelada por van escolar na zona norte de SP

Tweet no Twitter

Uma criança de nove anos morreu após ser atropelada pela van escolar que a deixou em casa em São Paulo na última quinta-feira, 3. O caso ganhou notoriedade nesta terça-feira, 8, após as imagens das câmeras de segurança terem sido divulgadas.

O acidente ocorreu por volta das 12h na Rua Mário Amorim, no Jardim Peri, na zona norte da capital. O irmão da menina saiu da van primeiro e chegou à calçada. Ela demorou um pouco mais e, quando passava na frente do veículo, a van acelerou e a atropelou.

Alina Alcala foi empurrada por alguns metros e o veículo parou em cima de seu corpo. O irmão, desesperado, gritou até que o pai, que estava no quintal de casa, fosse socorrer a filha.

A menina foi levada para o Hospital Mandaqui, na mesma região, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ela era aluna da Escola Municipal Raul de Leoni.

O delegado assistente do 38º Distrito Policial, Akhenaton Nobre, diz que, além da condutora do veículo, havia uma monitora acompanhando as crianças na van. Ele disse que o caso foi uma sequência de erros.

“É preciso orientar pais e condutores a prestarem atenção e exigir rigidez dos profissionais. Não se pode fazer nada no piloto automático, principalmente quando se trabalha com crianças”. A condutora será indiciada por homicídio culposo.

Fonte: Estadao Conteudo