Criança de 3 anos é baleada na cabeça na Baixada Fluminense

Uma criança de 3 anos foi baleada na noite de segunda-feira, 30, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O menino, que foi atingido na cabeça, quando estava dentro de casa, está em estado gravíssimo.

De acordo com a Polícia Civil, o tiro entrou pela telha da casa da família da vítima. O menino brincava na sala quando foi atingido. Segundo informou a Polícia Militar, não havia operação policial no momento do crime.

As investigações estão sendo feitas pela 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti), que aguarda o resultado na perícia feita no local.

A criança está internada no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

Fonte: Estadao Conteudo