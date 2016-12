Corpo encontrado em carro carbonizado pode ser de embaixador grego

Tweet no Twitter

Um corpo encontrado no interior de um veículo carbonizado, na tarde desta quinta-feira (29), na Baixada Fluminense, pode ser do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, desaparecido desde a noite de segunda-feira (26).

A polícia investiga o caso e somente um exame poderá confirmar a identidade. O corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu.

Segundo a corporação, o embaixador foi visto pela última vez no Centro de Nova Iguaçu. Ele mora em Brasília e estava de férias no Rio de Janeiro.

