Corpo encontrado dentro de poste é identificado

O corpo encontrado no interior de um poste no Setor Jardim Europa, em Goiânia, foi identificado nessa terça-feira (21).

O exame do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que se trata de Dagoberto Rodrigues Filho, 68 anos.

Segundo a família, Dagoberto era carpinteiro, mas largou o ofício por conta de um transtorno mental. Ele costumava passar vários dias fora de casa. As informações são do portal de notícias G1.

Dagoberto saiu de casa no dia 7 de novembro e não retornou. Familiares o procuraram em clínicas e hospitais, mas dessa vez não conseguiram nenhuma informação.

A filha da vítima, Adriane Rodrigues, apelou para as redes sociais. A família morou por 26 anos no Jardim Europa, bairro onde o corpo foi localizado. Uma vizinha viu as fotos na internet e ligou para Adriane afirmando que um odor muito forte vinha de um poste.

Com a informação, a filha lembrou-se do que o pai havia lhe dito uma vez. “Das vezes em que ele saía, eu perguntava onde ele dormia, que não precisava daquilo. E uma vez ele confessou que já tinha dormindo dentro daquele mesmo poste. Na hora, me deu aquele estalo”, disse.

A polícia e a filha ainda não sabem explicar como Dagoberto entrou no poste. O caso está sendo investigado.