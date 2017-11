Corpo de menina de 10 anos é encontrado sob telhas e pedras

O corpo da pequena Alanna Ludmila, de 10 anos, foi encontrado sob telhas e pedras ao lado da casa onde morava com a família. O cadáver foi encontrado na manhã desta sexta-feira (3), no município de Paço do Lumiar, a 26 quilômetros de São Luís, capital do Maranhão.

Um vizinho sentiu um forte odor vindo do local e foi o primeiro a encontrar a menina, que é filha de um cadete do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Segundo o jornal o Imparcial, Allana desapareceu na última quarta-feira (1º), quando ficou sozinha em casa enquanto a mãe participava de uma entrevista de emprego.

Quando retornou à residência, no meio da tarde, a mulher não encontrou mais a filha. Portas e janelas não apresentavam sinais de arrombamento. Logo depois, foi encontrada, em um terreno baldio próximo à casa, a mochila da menina, com uma agenda e uma peça íntima.

Parentes da criança foram ouvidos no dia do sumiço. O ex-companheiro da mãe de Alanna, cujo relacionamento terminou recentemente, negou envolvimento no ocorrido. Ele não foi mais localizado após deixar a delegacia. A PM do estado o considera principal suspeito.