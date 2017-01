Corpo de dono do Hotel Emiliano será velado e cremado em São Paulo

O corpo do empresário Carlos Alberto Filgueiras, que morreu no acidente aéreo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, será velado a partir de 15h30 deste sábado (20), em São Paulo. A cerimônia de cremação está prevista para as 20 horas, de acordo com a assessoria de imprensa do Hotel Emiliano.

Filgueiras era divorciado e tinha 69 anos. O empresário deixa quatro filhos.

O empresário, Teori e mais três pessoas estavam a bordo do avião de pequeno porte que caiu na tarde de quinta-feira (19), em Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Filgueiras conheceu Teori em 2012, quando o ministro ficou hospedado no Hotel Emiliano para acompanhar o tratamento médico da mulher, Maria Helena, em São Paulo – ela morreu em agosto de 2013. Desde então, os dois se tornaram muito próximos.

Fonte: Estadao Conteudo