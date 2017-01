Conheça “Me libera, nega”, hit que saiu de viatura policial e promete no carnaval 2017

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Detido em novembro de 2016 por tentar roubar celulares em um ônibus de Salvador, na Bahia, Ítalo Gonçalves, de 19 anos, aproveitou uma entrevista ao vivo para uma TV local e driblou as perguntas do repórter cantado uma música que viria a fazer sucesso em 2017.

“Estava desempregado, tudo deu errado para mim. Queria gravar minha música e vi que aquilo era uma oportunidade”, disse.

Atualmente, conhecido como MC Beijinho, o cantor disse, em entrevista ao G1, que criou a canção em homagem a uma garota carioca. Apesar de mostrar a sua composição no momento em que estava sendo preso e algemado, MC Beijinho diz que não se arrepende e que “a hora era aquela”.

“Na hora, pensei nas pessoas do meu bairro. Queria que elas vissem que eu estava cantando”, relembrou. O cantor se quer imaginava o sucesso que estava por vir. “Não imaginei que teria essa repercussão” disse.

O sucesso do MC veio em pouco tempo e já está na boca da galera e também de alguns artistas como Caetano Veloso, que não se conteve em elogiar a música.

“Eu amo essa música desde a primeira vez que ouvi”, conta Caetano. “É uma canção terna, bem escrita e bem sentida. E Ítalo canta muito bem. Se for cantada nas ruas pela multidão, isso será um desses fatos do carnaval baiano que fazem a gente chorar de emoção” conclui.

Caetano já apareceu em um vídeo no Facebook cantando a música que é marca do autor do hit. Ele afirma que, “se tiver coragem”, vai puxar um trecho da canção em dois shows que fará em Salvador, nos próximos dias 20 e 21.

Confira a música