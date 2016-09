Congresso dos EUA luta para finalizar projeto que combate zika

Negociadores do Congresso dos Estados Unidos se apressaram para finalizar um projeto de lei sobre gastos que devem ser feitos para evitar uma paralisia do governo durante as eleições e finalmente fornecer dinheiro para combater a ameaça do zika vírus. Mas várias questões permanecem e líderes do Senado adiaram mais uma vez uma votação sobre o tema.<br><br>A medida provisória manteria o funcionamento do governo após o fim do ano orçamentário neste mês. Esse é o único projeto que tem de passar antes do recesso do Senado para o dia da votação geral de funcionários do governo. <br><br>Uma controvérsia sobre se o projeto de Paternidade Planejada deveria se beneficiar do financiamento contra a zika em Porto Rico parece ter sido superada, segundo legisladores. Mas controvérsias não relatadas sobre as regulações do uso de pesticidas, cortes de gastos e limitações sobre o tempo em que caminhoneiros podem dirigir permanecem sem resolução. <br><br>Depois que as negociações durante o fim de semana falharam em mostrar progresso, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, adiou uma votação programada para Segunda-feira (19) à noite. Isso provavelmente significa que o Congresso não deve finalizar sua sessão pré-eleições nesta semana. <br><br>A quantia extra de US$ 1 bilhão para combater o mosquito transmissor do zika está atrasada em meses. Os republicanos não foram rápidos em responder ao pedido do presidente Barack Obama, que data de fevereiro, e então entraram em conflito com democratas ao restringirem novas verbas de saúde para Porto Rico, em um passo que os republicanos reconhecem ter o intuito de garantir que o projeto Paternidade Planejada fosse elegível a receber quaisquer fundos. Fonte: Dow Jones Newswires.<br><p><i> </i><br> <br /><br /><b>Fonte: </b>Agencia Estado