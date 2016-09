Comerciantes da zona leste de SP reclamam de constantes assaltos

Os proprietários de estabelecimentos comerciais do Jardim das Oliveiras, na zona leste de São Paulo, estão assustados com a insegurança. A retirada de um posto da Polícia Militar tem sido apontada como a principal causa da situação. A antiga base da PM estava localizada na esquina das Ruas Manuel Lemos da Silva e Almiro Leal da Costa, e foi retirada sem qualquer contrapartida.

O temor não é recente, e de acordo com os moradores tem piorado nos últimos meses. Diante da ausência do poder público, um abaixo assinado chegou a ser elaborado. Mas o documento, com cerca de 200 assinaturas não surtiu o resultado esperado. “Nós já procuramos vários políticos, e até fizemos um abaixo assinado com umas duzentas assinaturas, só que nada foi feito”, disse o comerciante João Alves de Melo.

Os depoimentos revelam que os assaltos costumam ser realizados por motoqueiros. Mas há casos também de atuação das conhecidas gangues da “marcha ré”. Neste caso, os bandidos utilizam carros de médio porte para realizar os arrombamentos.

Os crimes, são praticados a qualquer hora do dia ou da noite. A situação se repete também em outras ruas do Itaim Paulista, como Marco Antônio Setti, Padre Virgílio Campêlo e Renata Agondi.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

Fonte: Estadao Conteudo