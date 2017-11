CNT: estrada entre Tocantins e Bahia é a pior do Brasil

O trecho das estradas entre Natividade (TO) e Barreiras, no oeste da Bahia, foi classificado pela 21ª Pesquisa de rodovias da Confederação Nacional do Transportes (CNT) como o pior de todo País. O traçado engloba a BA-460, a BR-242, a TO-040 e a TO-280. No ranking da CNT, o trecho ficou na 109ª posição, a pior do levantamento.

A melhor estrada do País foi o trecho que liga São Paulo a Limeira (SP), entre a SP-310, a BR-364 e a SP-348.

O levantamento da CNT aponta que, em 2016, ocorreram 96.362 mil acidentes nas estradas policiadas do País, com 6.398 óbitos. Apesar de as condições gerais das estradas terem piorado, o volume foi inferior ao de 2015, quando ocorreram 121 mil acidentes, com 6.837 mortos.

Segundo a CNT, os acidentes de 2016 custaram R$ 10,88 bilhões ao País, volume superior aos investimentos feitos nas estradas, os quais chegaram a R$ 8,61 bilhões.

“Essa pesquisa, lamentavelmente, continua apontando um estado muito ruim das rodovias brasileiras”, disse o presidente da seção de transporte rodoviário de cargas da CNT, Flávio Benatti. “O Brasil não tem recebido os investimentos em transporte que merecia receber.”

Fonte: Estadao Conteudo