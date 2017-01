Cinco cidades decretam emergência pelas chuvas no interior de SP

Tweet no Twitter

Cinco municípios do interior já decretaram situação de emergência, este ano, em razão dos estragos causados pelas chuvas que atingem o Estado de São Paulo. Até esta quinta-feira, 25, o governo do Estado havia homologado a emergência no município de Tatuí, região de Sorocaba.

Na cidade, as chuvas derrubaram quatro pontes e danificaram outras três, isolando bairros da área urbana. A prefeita Maria José Gonzaga (PSDB) entrou com pedido de recursos estaduais e federais para reconstrução e reparos.

Em Bauru, depois que um temporal atingiu a cidade no último dia 18, o prefeito Clodoaldo Gazzetta (PSD) assinou decreto de emergência, publicado no dia 21. Um levantamento indicou danos em ruas e avenidas, estradas rurais, prédios e moradias.

As chuvas danificaram também os sistemas de drenagem de águas pluviais. A cidade voltou a ser atingida por temporais esta semana. A prefeitura de Lucélia decretou emergência na última segunda-feira, 23, depois da queda de pontes, aterros e danos em vias públicas.

Em Arco Íris, o município entrou em estado de emergência, depois que o Rio Iacri espraiou e danificou duas pontes, deixando oito bairros e uma aldeia indígena em completo isolamento. Uma das pontes teve a estrutura arrancada e a outra ficou sem a cabeceira.

Em Araçariguama, bairros rurais, como Novo Tigrão, Bom Jardim, Terra Baixa e Santa Ella, estão ilhados em razão da queda de aterros e danos em pontes. A prefeitura pediu ajuda ao governo estadual.

Fonte: Estadao Conteudo