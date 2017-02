Chuva em SP derruba árvores, causa transbordamento de córregos e desmoronamento

As chuvas que atingem toda a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira, 1º, causaram o desmoronamento de encostas, transbordamento de córregos, alagamento de ruas e avenidas e a queda de árvores.

Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, os córregos Lajeado e Rio Verde, ambos na zona leste, transbordaram nesta tarde. As regiões entraram em alerta para alagamentos.

De acordo com os bombeiros, um desmoronamento na Rua Menininha Lobo, no Parque do Carmo, na zona leste da cidade, deixou doze pessoas levemente feridas.

O Corpo de Bombeiros registrou ainda a queda de sete árvores – uma delas na Avenida Angélica, na Consolação, região central da cidade, onde, segundo a corporação, uma pessoa teria ficado ferida. A identidade da vítima não havia sido divulgada até as 17h30 desta quarta.

Por volta das 17h30, a zona norte da cidade era a mais afetada pelas chuvas. De acordo com o CGE, há possibilidade de queda de granizo nesta região. As áreas de instabilidade vêm do interior do Estado e causam precipitação em toda a capital paulista.

Já nas zonas oeste, leste e no centro da cidade, a chuva é leve no final da tarde com pontos moderados, mas a previsão é de que novas áreas de instabilidade vindas dos municípios de Cajamar e Jundiaí atuem na capital paulista durante a noite.

Fonte: Estadao Conteudo