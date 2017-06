Chuva coloca toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

Tweet no Twitter

A chuva que atinge a cidade de São Paulo desde o início desta terça-feira, 6, colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos às 7h50, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Uma extensa área de instabilidade que se propaga do interior do Estado atinge a capital com moderada intensidade.

O CGE registra três pontos de alagamento intransitáveis na manhã desta terça-feira, dois deles na zona leste: na altura do número 262 da Avenida Águia de Haia, em Itaquera; e na Avenida Mercúrio, na Mooca, próximo à Avenida do Estado. O outro ponto é na Ponte João Dias, sobre a Marginal do Pinheiros, em Santo Amaro, na zona sul.

“O deslocamento rápido no sentido de oeste para leste deve atingir todas as regiões da RMSP (região metropolitana de São Paulo)”, informou o órgão. “O solo encharcado pelas chuvas ocorridas desde a manhã de ontem (segunda-feira, 5), aumenta o potencial para formação de alagamentos e escorregamentos em áreas de risco.”

Previsão

Ainda conforme o CGE, a quarta-feira, 7, será marcada por chuvas isoladas e rápidas durante a madrugada, que diminuem ao longo do dia. A previsão é de temperatura mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

Já as taxas de umidade do ar declinam um pouco mais, e os menores valores devem ficar próximos dos 50%.

Fonte: Estadao Conteudo