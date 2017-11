Chega a 118 número de policiais militares assassinados este ano no Rio

O comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou hoje (12) a morte do 118º policial militar no estado este ano. O terceiro sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência, região central da capital fluminense, foi morto na manhã deste domingo, em serviço, na comunidade.

Na última sexta-feira (10), durante operação na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi assassinado o soldado Joubert dos Santos Lima. Ele estava há quatro anos na Polícia Militar, tinha 26 anos e deixou cinco filhos.