Centro-Oeste tem maior índice de óbitos no trânsito por 100 mil habitantes

A terceira edição do relatório “Retrato da Segurança Viária”, desenvolvida pela Ambev em parceria com a consultoria Falconi, mostra que o Centro-Oeste teve 31 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes em 2014. Essa é a maior taxa do país – a média nacional é de 21,9. Em comparação com 2013, a região teve um aumento de 2,7% no número de mortes, com um total de 4.725 vítimas.

“Queremos e podemos ser parte da solução por um trânsito mais seguro para todos. Temos uma das maiores frotas do país e desenvolvemos tecnologias e treinamentos exclusivos capazes de mapear e mudar comportamentos de risco para garantir a segurança de toda nossa força logística. Além disso, também atuamos na prevenção o uso indevido da bebida alcoólica que, quando associada à direção, também se torna um fator de risco no trânsito”, esclarece Pedro Mariani, vice-presidente de relações corporativas da Ambev.

Com um dos trânsitos mais violentos do mundo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil vivencia um aumento de 3,2% no número total de mortes em decorrência de acidentes em um ano, segundo os dados mais recentes, referentes a 2014.

O estudo mostra ainda que, nos 12 anos analisados, os acidentes com motos passaram a ser a principal causa de morte no trânsito, subindo de 19% para 37% do total de vítimas fatais. Enquanto isso, o número de feridos entre motociclistas quase quadruplicou: de 31.073 para 119.846. Em 2003, os acidentes fatais com pedestres eram a maioria, representando 43% do total. Os carros de passeio apareciam na sequência, 29%. De acordo com os dados mais recentes, 24% dos acidentes que levam a óbito são com pessoas a pé e 32% com carros.

Há bastante tempo, a Ambev realiza ações, como doação de bafômetros e campanhas de conscientização para promover a segurança no trânsito. Com o Retrato de Segurança Viária, a cervejaria resolveu ir além para construir uma base de dados consolidada sobre essa questão. “São inúmeras as ações para que mudanças efetivas aconteçam e o trabalho em rede, aliado a uma base de dados confiável e sólida como a desse retrato, é fundamental para que elas sejam levadas à prática”, pontua Mariani. A partir daí, a Ambev liderou a formação de uma coalizão com agentes privados, públicos e da sociedade civil. O primeiro fruto dessa coalizão nasceu do engajamento do Governo do Estado de São Paulo, que articulou e vem executando o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Recentemente, o Governo do Distrito Federal também iniciou, com apoio da cervejaria, um projeto semelhante com o programa Brasília Vida Segura.

Óbitos por região

A região Sudeste concentrou o maior número de mortes em 2014, com 15.603 vítimas, um crescimento de 4,5% em relação a 2013. O Nordeste vem em seguida, com 13.430 mortes, 3,1% a mais que no ano anterior. No Centro Oeste, o total de vítimas foi de 4.725 (aumento de 2,7%) e no Norte, 3.768 (crescimento de 3,9%). No Sul, foram 6.945 mortes em 2014, um aumento mínimo de 0,8% na comparação com 2013.

Ao analisar o número de óbitos por 100 mil habitantes, o Sudeste é a região mais segura, com taxa de 18,3. Em seguida vem a região Norte, com 21,9. Com taxas semelhantes estão as regiões Nordeste e Sul, ambas com 23,9. Por último, fica a região Centro-Oeste, com uma taxa elevada: 31 mortes a cada 100 mil habitantes.

A análise por região também revela que no Nordeste e Norte, os usuários de moto representam o grupo predominante entre as vítimas. No Nordeste, foram 6.849 vítimas fatais de acidentes com moto (51% do total), mais que o dobro das 3.223 vítimas de acidentes com carro (24%). Em 2003, as motos representavam 25% das mortes no trânsito na região Nordeste. Desde então, a frota de motos nos estados nordestinos saltou de 1,2 milhão para 6,2 milhões, um aumento de 414%. O usuário de automóvel lidera o ranking de óbitos nas regiões Sudeste (34% do total de acidentes), Sul (39%) e Centro-Oeste (37%).

Perfil de maior risco

Apesar de as motos constituírem apenas 27% da frota nacional de veículos automotores, os motociclistas integram o maior grupo de vítimas de trânsito no Brasil, representando 37% das mortes e 59% dos feridos em acidentes. Em 2014, 54,4% de todas as internações por acidentes de transporte em hospitais estavam relacionadas a esse tipo de veículo.

“O número de motocicletas se expande em velocidade superior ao de outros tipos de veículos. Enquanto a frota de carros entre 2003 e 2014 dobrou, a de motos mais que triplicou. Dessa forma, o número de óbitos e de feridos com motociclistas pode crescer ainda mais”, explica Daniel Oliveira, consultor da Falconi e gerente responsável pelo Retrato da Segurança Viária 2016.

Já usuários de automóveis representam 32% das pessoas que morreram nas ruas e estradas brasileiras em 2014, seguidos pelos pedestres (24%), bicicletas (4%) e caminhões e ônibus (3%).